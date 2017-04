Lagoa Wine Show 2017 espera mais de 10 mil visitantes

São esperados entre 7 a 10 mil visitantes, a partir de sexta–feira e até domingo, dias 28 a 30 de abril, na terceira edição do Lagoa Wine Show, no Centro de Congressos do Arade, no Parchal.

«No ano passado tivemos cerca de sete mil visitantes. A nossa expetativa para esta edição será ultrapassar este número. É um fim de semana prolongado e esperamos receber alguns dos turistas que aproveitam estes dias para visitar o Algarve», avançou ao «barlavento» Luís Encarnação, vereador da Câmara Municipal de Lagoa, entidade responsável pela organização deste evento dedicado aos vinhos.

Tal como na edição anterior, está a ser realizada «uma forte divulgação junto da hotelaria, até porque o vinho é um produto muito apreciado e este é um fator de animação turística do concelho e da região», destacou o vereador.

O Lagoa Wine Show é, segundo a Câmara Municipal, uma das maiores exposições, com venda deste produto, no sul do país, tendo-se iniciado em 2015, no âmbito do tema «Ano do Vinho e a Vinha – Lagoa, Sabor da Cultura». A segunda edição decorreu no ano em que Lagoa ostentou o galardão de «Cidade do Vinho 2016».

A organização, a cargo da autarquia, em colaboração com a Associação de Municípios Portugueses de Vinho (AMPV), a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Rota dos Vinhos, conta com cerca de 70 expositores, num espaço de mais de três mil metros quadrados.

«É um número muito semelhante ao da edição anterior. Temos confirmada a participação de duas dezenas de produtores do Algarve, incluindo todos os vitivinicultores de Lagoa», disse Luís Encarnação. Além dos produtos da região, a iniciativa conta ainda com produtores de vinhos do Dão, do Alentejo, do Tejo, do Douro, da Península de Setúbal, de Lisboa e ainda também dos Açores com Madalena do Pico, «Cidade do Vinho 2017», que aproveitará a participação para promover os seus néctares.

«Teremos ainda cerca de uma dezena de produtores ligados à vertente da gastronomia e mais cinco expositores diversos, que habitualmente estão connosco. Além da exposição dos vinhos e das provas comentadas, palestras, concertos e animação constante», referiu ainda o vereador.

O modelo para as palestras, nesta edição, será diferente da edição anterior, pois serão os produtores a promover essas ações. Ou seja, mediante uma inscrição prévia que está a decorrer, estando o calendário quase finalizado, os vitivinicultores que queiram podem aproveitar essas ocasiões para explicar técnicas, divulgar os vinhos que produzem e conversar com os consumidores e clientes.

Em paralelo, segundo confirmou Luís Encarnação, haverá um programa de animação constante, intercalado com as palestras e provas comentadas. «Teremos artistas de Lagoa e do Algarve, como o Grupo de Cantares Fonte Nova, a jovem fadista Susana Velasquez, acordeonistas da região, o Rancho Folclórico do Calvário», enumerou.

A grande aposta para terminar as três noites serão os concertos, às 21h30, no auditório do Centro de Congressos do Arade. Amanhã, dia 28, sobe ao palco Luís Represas, seguindo-se Amor Electro, no sábado, dia 29, enquanto o último dia será destinado a Dena Derose com a Orquestra de Jazz do Algarve. Os bilhetes para os concertos custam 10 euros e podem ser adquiridos na Ticketline, no Convento de São José, Auditório Municipal e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Este evento representa uma homenagem aos agricultores, consumidores e todos quantos trabalham em prol de uma região e de um produto que é uma das referências do concelho, realçou ainda Francisco Martins, presidente da Câmara Municipal. «O vinho faz parte da nossa identidade, dos lagoenses e tudo o que a autarquia possa fazer para promover o concelho, terá de o fazer obrigatória e da melhor maneira possível. Temos de vender aquilo que tenha a ver connosco, neste caso, mostrando a qualidade dos vinhos de Lagoa», concluiu o edil lagoense. A entrada no Lagoa Wine Show é gratuita, sendo possível ainda os interessados adquirirem um copo por três euros, que dá direito a cinco provas.