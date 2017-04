Lagoa investiu 60 mil euros em jardim na Mexilhoeira da Carregação

Preocupando-se com os cidadãos de idade avançada que precisam de locais de confraternização, a Câmara Municipal procura dar resposta a essas necessidades com pequenas intervenções que permitam dotar o Concelho de equipamentos de lazer e convívio.

Assim, numa área ajardinada que apresentava alguma degradação, no largo da Praceta da Ermida (entre as Ruas de Santo António e Visconde de Lagoa), na Mexilhoeira da Carregação, levou a efeito obras de requalificação – no montante de 60 mil euros – que embelezaram o espaço e o tornaram mais acessível aos seus utilizadores.

Além do reforço dos muros de suporte em pedra da bordeira e o acesso rampeado em calçada branca, este espaço ajardinado passou a contar com bancos, rodeados de relva e uma zona para a prática da Petanca, em pó de pedra com delimitação em lancil de calcário, tudo enquadrado por novas árvores (oliveiras e plátanos) e outros arbustos e herbáceas, que ajudarão a amenizar os dias de calor.