Lagoa assinala Dia Internacional das Cidades Educadoras

«Tecendo uma rede de cumplicidades» é o título do espetáculo com que o Município de Lagoa assinala o Dia Internacional das Cidades Educadoras, no próximo 30 de novembro. O serão de «cumplicidades» no Centro de Congressos do Arade, no Parchal, fica aberto à participação de toda a comunidade a partir das 21h00.

Neste mesmo dia, o Auditório do Convento de São José, em Lagoa, recebe o colóquio «Aprender a ser para melhor aprender» com um leque de convidados que prometem lançar a reflexão sobre competências cognitivas e emocionais na formação de crianças e jovens. O dia será ainda assinalado com o hasteamento da bandeira da Cidade Educadora em vários equipamentos do concelho.

O Município declarou 2018 como o ano da Cidade Educadora. Em todos os quadrantes da sua programação, Lagoa tem tido na educação um dos seus grandes focos de interesse, seja na cultura, no desporto, na pedagogia, na cidadania, na igualdade de género. A vida do concelho tem, por isso, vindo cada vez mais a inspirar-se nos princípios da Carta das Cidades Educadoras.

O programa “Lagoa, Cidade Educadora 2018” que se encontra em curso desde setembro e que se comemorará até dezembro, traz desafios à população através de um conjunto de atividades como apresentação de livros, leituras, colóquios, espetáculos, desporto, valorização do património local, capacitação de recursos humanos e gastronomia.

Mas o Município promete manter o desafio em 2019. Entre outros grandes eventos, a cidade vai receber, entre 15 e 18 de maio de 2019, o Congresso Nacional de Cidades Educadoras. O evento reunirá, no Centro de Congressos do Arade, perto de 70 cidades portuguesas que declararam a Educação como a sua prioridade de governação local.