Junta de Freguesia de Montenegro investe em novos arruamentos

Ascende aos 96 540 euros o investimento a ser efetuado em Montenegro, no concelho de Faro, no âmbito dos contratos assinados hoje, quinta-feira, 29 de dezembro com três empresas de construção civil, visando a pavimentação de artérias e a criação de dois passeios pedonais na freguesia.

Uma intervenção que, realça o Presidente da Junta de Freguesia (JF) de Montenegro, Steven Sousa Piedade, irá refletir-se na requalificação do espaço público local, através da melhoria acentuada de ruas com importância vital na circulação automóvel e na mobilidade dos cidadãos.

Um dos contratos celebrados surge no seguimento do acordo de delegação de competências estabelecido entre a Câmara Municipal de Faro e a JF de Montenegro, visando a manutenção e pavimentação de caminhos. Adjudicada à empresa E.P.V. Construções Lda, a empreitada tem um encargo total de 23 779,50 euros e permitirá restaurar o asfalto em três artérias, nomeadamente Rua da Universidade, extensão entre as ruas 25 de Abril e Henriques Ferrão Serrano e na ligação entre as ruas Bentes Jesus Caraça e António Carrusca Rodrigues, junto à escola EB/JI de Montenegro. A conclusão da obra está prevista para o próximo mês de fevereiro.

Mais de metade do investimento total abrangido pelos três contratos assinados hoje nas instalações da Junta vai para a criação de dois passeios públicos em artérias que ligam o Pólo das Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg) à cidade. Neste sentido foi adjudicada à empresa Venusti Unipessoal, Lda, a empreitada de execução de um percurso entre o edifício do Lidl e o recinto universitário, com uma extensão de cerca de um quilómetro. A obra, com um encargo total de 58 064,69 euros, tem um prazo de execução de 30 dias.

À empresa J.J.Brito – Sociedade de Construções, Lda, cabe a construção de um passeio entre o centro hípico junto ao parque ribeirinho e a ribeira do Biogal, numa extensão de aproximadamente 300 metros. O contrato, com um encargo total de 14 696,00 euros, prevê a conclusão da obra em Fevereiro de 2017.

Em nota de imprensa, Steven Sousa Piedade considera fundamental a criação destes dois percursos que irão facultar o acesso dos estudantes à universidade, aumentando assim as condições de segurança na sua deslocação pedonal.

«Trata-se de um conjunto de obras muito importantes para a freguesia, pois contempla a premissa da autarquia no sentido de melhorar os passeios públicos utilizados pelos estudantes universitários e vai permitir também a requalificação do espaço público, através da pavimentação de várias artérias importantes para a mobilidade dos cidadãos em geral», salienta Steven Sousa Piedade, após a assinatura dos três contratos com os representantes das empresas responsáveis pelas empreitadas.