Joaquim Romero Magalhães titulado como doutor Honoris Causa

Um dos pontos altos da cerimónia de aniversário da Universidade do Algarve (UAlg), que decorreu ontem, quarta-feira, 12 de dezembro, foi a atribuição do título de doutor Honoris Causa a Joaquim Antero Romero Magalhães.

Visivelmente emocionado, o novo doutor da UAlg agradeceu o facto de «a Universidade do Algarve o ter chamado para junto dos seus», lembrando alguns nomes como Aliete Galhoz, Lídia Jorge e Mário Ruivo, doutores Honoris Causa pela UAlg. Questionando-se sobre esta distinção, o homenageado refere duas possíveis razões para a mesma: a sua qualidade de académico algarvio e os trabalhos que dedicou à história do Algarve económico na sua longa carreira, «datando de 1970 o primeiro escrito publicado e o último de 2018».

Joaquim Romero Magalhães dedicou grande parte do seu discurso ao Algarve que o viu nascer, lembrando «vidas e gentes», mas, como o próprio frisou, «sem ser regionalista, nem exclusivista».

«Será o Algarve definível?», questionou, afirmando de seguida que «o Algarve é uma história, uma literatura, uma paisagem, uma tonalidade luminosa. É um viver e saber viver e é um conjunto daquilo que afinal nos rodeia e conforta. É tudo isso, o que se vê e o que não se vê. O que é material e o que paira acima dessa realidade. É um todo, não pode ser fragmentado, é algo que ainda hoje me desperta os sentidos».

No seu discurso, evocou ainda a memória do seu amigo António Rosa Mendes, docente de UAlg, que faleceu em 2013. Terminou com a já célebre frase do poeta António Pereira, considerado por muitos o «poeta do mar»: «sou algarvio e a minha rua tem o mar ao fundo».

Joaquim Romero Magalhães foi apadrinhado por Maria Leonor Freire Costa, docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, que considera que«“a Universidade coopta para a sua galeria de doutores uma figura emérita, exterior ao seu quadro, indiscutivelmente merecedora de um tratamento de honra».

Para Maria Leonor Freire Costa, «Joaquim Romero Magalhães figurará entre a escassa quinzena de historiadores (nacionais e estrangeiros) enaltecidos com doutoramento por honra por universidades públicas portuguesas ao longo de praticamente um século». Concluiu, afirmando que «por proposta conjunta das Faculdades de Ciências Humanas e Sociais e de Economia, a Universidade do Algarve, nesta cerimónia solene, faz o devido alarde do valor académico e cívico deste historiador. A história serve o presente e no presente se preparam as respostas aos desafios da mudança».