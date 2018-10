Joana Pratas sensibiliza alunos para o consumo de pescado em Olhão

Fernando Pimenta (canoagem), Francisco Lufinha (kitesurf), Hugo Vau (surf), Joana Pratas (vela) e Teresa Almeida (bodyboard) são os cinco atletas náuticos que vão participar, a partir de 29 de outubro, em ações de sensibilização a realizar em escolas do ensino básico e secundário do país, nas quais partilharão a sua experiência desportiva e a importância do pescado na dieta alimentar. Trata-se de uma iniciativa da Docapesca, no âmbito da Campanha de Promoção do carapau. No Algarve, a velejadora Joana Pratas estará na Escola Básica João da Rosa, dia 30 de outubro às 13h30.