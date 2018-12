Jardim Pescador Olhanense recebe 2019 em festa

Como vem sendo habitual, o novo ano vai ser recebido com música e muito entusiasmo no Jardim Pescador Olhanense, numa festa que é já uma tradição para muitos olhanenses e forasteiros.

A animação tem início às 22h30, com a atuação de Filipe Martins, e à meia-noite, o já tradicional espetáculo de fogo-de-artifício dá as boas-vindas ao novo ano, com a Ria Formosa como pano de fundo.

Logo de seguida, sobem ao palco Duo Reflexo e Nelson Santos para animar os presentes noite dentro.

O Município promove anualmente as comemorações de Ano Novo na zona ribeirinha da cidade.

Para o efeito, a festa voltará a decorrer no interior de uma tenda onde, para além do palco, haverá um espaço destinado à venda de bebidas.