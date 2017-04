Inframoura inaugurou «Eco-Totem Bike Counter»

Na passada quinta-feira, dia 13 de abril, a Inframoura, empresa responsável pela gestão dos espaços públicos de Vilamoura, inaugurou um inovador sistema de contagem de bicicletas composto por dois «Eco-Totem Bike Counter».

Para a presidente da Inframoura, Fátima Catarina, «este sistema inova na medida em que, para além de promover a utilização do uso da bicicleta em meio urbano, constitui uma importante ferramenta de monitorização do uso da bicicleta e de apoio à gestão».

A cerimónia contou, também, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Loulé, de representante da Vilamoura World, do presidente da Região de Turismo do Algarve, do presidente da Junta de Freguesia de Quarteira e de outras entidades.

As estruturas foram instaladas junto à Rotunda Cupertino Miranda e na Avenida da Marina, em Vilamoura, permitindo contabilizar as passagens de bicicletas e visualizar, em tempo real, o número de ciclistas que passam naqueles locais no dia, no mês e no acumulado do ano.

Através de um link, os utilizadores terão acesso a uma plataforma onde está disponibilizada a informação detalhada das passagens.