HMB promete passagem de ano de luxo em Albufeira

Quatro dias com propostas em diferentes localizações do concelho, onde o grande chamariz será a banda sensação HMB, é o que a Câmara Municipal de Albufeira quer oferecer a quem escolher o concelho para deixar o ano velho. Foi no Dia Mundial do Turismo, celebrado na quinta-feira, 27 de setembro, que a autarquia e a Agência de Promoção de Albufeira (APAL) resolveram anunciar em conjunto o programa de passagem de ano 2018/19.

A receita repete as iniciativas que se têm revelado ser um sucesso, como é o caso do Paderne Medieval, da Star Parade, do festival Solrir e o lançamento de fogo de artifício. De diferente, só mesmo a chamada ao palco de Fernando Daniel, Wilson Honrado e HMB.

Três dos elementos da banda portuguesa estiveram na sessão de apresentação, na sala Azul do Inatel Praia, onde admitiram que, em Albufeira, «se sentem em casa». «Estivemos cá no ano passado [no festival Al-Buhera] e estamos confiantes de que este será o maior concerto de 2019. O cartaz é de luxo, o local também e, na medida em que é exigida responsabilidade a todos, nós entendemos também a responsabilidade de fazer uma grande festa», disse Fred Martinho, um dos elementos da banda.

Haverá «mistura, complementaridade de diversos tipos de animação como a música, o entretenimento ou a cultura», destacou José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira. São esperados 150 mil visitantes na noite de 31 de dezembro a grande maioria portugueses, que deverão estar distribuídos por vários pontos do concelho e também pelos hotéis e restaurantes que oferecem um programa de passagem de ano.

Por esta razão, o presidente da autarquia apelou a que os empresários façam um esforço acrescido nesta altura do ano, que se sintam motivados a abrir portas, contradizendo o cenário desolador de encerramento na época baixa, no inverno. Porque, afinal, conta muito para o destino turístico o facto de os visitantes encontrarem um cenário onde sintam que as expetativas não são defraudadas.

José Santos, presidente da direção da Agência de Promoção de Albufeira (APAL), considerou que a parceria com a Câmara Municipal local é de «extrema importância para a divulgação» daquilo que é o turismo de qualidade no concelho.

«A APAL teve sempre consciência da importância deste evento, sendo uma responsabilidade grande, pois gera expetativas enormes nas pessoas que nos obrigam a estar atentos», afirmou José Santos. E se, no passado, a crise afetou a planificação desta festa que leva milhares a Albufeira, hoje «a Câmara Municipal tem condições diferentes, sendo que a APAL corresponderá à chamada para colaborar naquilo que é a defesa dos interesses do concelho», acrescentou.

A festa de passagem de ano é um dos eventos que merece a atenção desta entidade que reúne como associados os empresários locais, pois a função desta agência é também a promoção turística do concelho. «Neste momento, temos uma comitiva no Canadá a promover o município para a estação baixa. Somos um produto muito interessante para aquele cliente», exemplificou ainda José Santos. Uma parceria «estimosa», como caracteriza o autarca José Carlos Rolo, justificando que «esse apoio é bem necessário, porque sozinhos não vamos a lado nenhum».

Receita de sucesso é para repetir

O programa de fim de ano começa no dia 28 de dezembro com o Festival de Humor Solrir, que promete arrancar gargalhadas até ao primeiro dia de 2019. Os comediantes mais conceituados a nível nacional vão subir ao palco do Palácio de Congressos, na Herdade dos Salgados, para quatro noites de stand-up comedy. No sábado, 29 de dezembro, a Avenida Sá Carneiro, na Oura, será percorrida por artistas circenses, que têm preparadas performances de rua para a Star Parade.

O desfile será ainda pontuado por diversos momentos de animação, tanto nas artérias envolventes, como nos estabelecimentos aderentes. No mesmo dia, começa mais uma edição do Paderne Medieval, que se estende até dia 1 de janeiro, com o núcleo antigo da aldeia a transformar-se numa montra de história e etnografia do século XIV, onde não faltarão o mercado medieval com danças próprias da época, recriações históricas, demonstrações de artes e ofícios, manjares medievais e animação. O ponto alto do evento está marcado para o primeiro dia de 2019 com um cortejo histórico que retrata a cerimónia da entrega da Carta de Doação do Castelo de Paderne, por D. Dinis, à Ordem de Avis.

Na noite de 31 de dezembro, o palco da Praia dos Pescadores recebe, um concerto junto ao mar, sendo o primeiro a atuar Fernando Daniel, seguindo-se a banda HMB. Wilson Honrado, residente da Rádio Comercial, animará o público com uma seleção musical preparada para a última noite do ano.

Assim, às 21h30, atua Fernando Daniel, vencedor da quarta edição do programa «The Voic»e, que já viu o single «Espera» ser escolhido para a banda sonora da novela Herdeira. O tema integra o seu primeiro álbum, «Salto», que se estreou no primeiro lugar da tabela portuguesa.

Às 23h00, Wilson Honrado tomará conta da cabine de som e animará o público com uma seleção musical eclética, onde não faltarão os grandes temas do momento. Além de animar as tardes da Rádio Comercial, já subiu duas vezes ao palco da Altice Arena, uma como opening act para Beyoncé e também no «Move Ya Body», onde atuaram Rihanna e Pussycat Dolls. Foi residente na Locomia, espaço de animação noturna no concelho de Albufeira, e animou as festas da Cidade FM por discotecas de todo o país.

A entrada no novo ano será assinalada com três sessões de fogo de artifício, lançadas em simultâneo nas praias dos Pescadores, da Oura e de Olhos de Água. Os HMB dão início ao concerto que marcará a entrada em 2019, na Praça dos Pescadores, a seguir ao espetáculo pirotécnico. A banda portuguesa de soul e funk, formada em 2007, que canta em português, esteve nomeada para Best Portuguese Act, na edição de 2016, dos MTV Europe Music Awards e venceu o prémio de «Melhor Música» na edição de 2017 dos Globos de Ouro, com o tema «O Amor É Assim». Em 2018, conquistaram o prémio de «Melhor Grupo» dos Globos de Ouro. Lançaram o tema «Paixão» que abre a novela homónima, gravada no Algarve.