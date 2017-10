Haverá sardinha em 2018?

O Conselho Internacional para a Exploração dos Mares (ICES) divulgou na sexta-feira, 20 de outubro, um parecer científico sobre a pesca da sardinha ibérica para 2018, no qual recomenda uma paragem total da captura desta espécie. A Plataforma de Organizações Não Governamentais sobre a Pesca (PONG-Pesca) salienta que «esta recomendação evidencia a má situação do stock da sardinha ibérica e deve ser seguida para dar as melhores hipóteses possíveis de recuperação, juntamente com a adoção de outras medidas de gestão e proteção da sardinha e dos habitats que lhe são essenciais».

A organização lamenta os impactos negativos que esta medida terá no sector da pesca, transformação e comercialização de pescado, mas considera que estes devem ser menorizados através do redirecionamento para outros stocks e de medidas de valorização da atividade.

O documento, que conta com a contribuição de investigadores do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), faz uma descrição detalhada da situação dramática em que este stock tem estado nos últimos anos, segundo refere ainda a PONG-Pesca.

Perante este quadro, e como vem indicando há vários anos, a PONG-Pesca apela ao governo que siga as recomendações científicas, articulando as medidas de recuperação e gestão com Espanha. Alerta ainda para a necessidade de ser realizado um esforço na gestão com recurso a um plano de recuperação nos próximos anos e esperar que haja sinais claros de recuperação do stock para voltar a existir uma pescaria revitalizada e sustentável.

Segundo Gonçalo Carvalho, coordenador desta ONG, «a situação é lamentável, mas não é de todo inesperada, pois os pareceres científicos e as informações vindas do mar já há muito tempo dizem que a sardinha está à beira do colapso. É tempo de parar a pesca à sardinha e tomar todas as medidas para esta poder recuperar».

Também o Ministério do Mar, após a divulgação deste parecer científico, assegura que o governo está «empenhado em manter a pesca de sardinha em níveis que permitam a recuperação do recurso».

Para que tal aconteça, será necessário, segundo o Ministério tutelado por Ana Paula Vitorino, «prosseguir e reforçar uma gestão sustentável e responsável. A sardinha é um recurso de interesse estratégico para a pesca nacional, cuja sustentabilidade ambiental, económica e social importa garantir, atento o impacto deste recurso nas comunidades piscatórias, na indústria conserveira e comércio de pescado, nas exportações do sector, na gastronomia e no turismo».

O governo «reforça a importância do conhecimento» e passam agora a realizar-se três campanhas de investigação por ano, para analisar as flutuações do stock relacionadas com fatores ambientais externos à pesca.

Segundo a mesma nota da tutela, as «medidas de redução do esforço da pesca, assumidas pelo sector, permitiram estancar a quebra no estado do recurso após uma redução de 80 por cento do recrutamento da sardinha entre 2004 e 2014», mas o estado geral do recurso «não permite aligeirar as medidas de gestão nem manter o atual nível de capturas».

A ministra do Mar vai propor que os limites de captura de sardinha para Portugal e Espanha para 2018 sejam entre 13,5 e 14 mil toneladas. «O intervalo que vamos propor para os limites de captura para os dois países situa-se entre as 13,5 e 14 mil toneladas», num decréscimo que permite um crescimento expectável da biomassa de 5,8 por cento. Ou seja, apesar da recomendação internacional, não há intenção de seguir o alerta e parar a captura da sardinha em 2018.

O governo frisou ainda que, com a gestão sustentável do recurso da sardinha, vai realizar reuniões de trabalho com Espanha e com a Comissão Europeia para promover uma concertação sobre as novas medidas de gestão a adotar e desenvolver e implementar um plano de gestão partilhada da pesca da sardinha de forma a garantir a atividade e o rendimento dos pescadores e prosseguir a recuperação do recurso.

Há ainda um conjunto de programas e medidas acrescidas de proteção e apoio ao crescimento do stock que vão ser implementadas, como é exemplo o reforço das linhas de investigação, com um novo projeto centrado no conhecimento das variáveis ambientais, a execução de «um projeto de repovoamento desenvolvido pelo IPMA», a delimitação de áreas de «não pesca» para proteção dos juvenis, o aumento do período de defeso da sardinha e a fixação de limites de capturas diárias e mensais.

No entanto, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, já veio afirmar que a pesca da sardinha será proibida em zonas da região centro e norte, por serem «áreas importantes para a reprodução da espécie», pelo que o defeso não deverá estender-se ao Algarve, sublinhando que as zonas a serem delimitadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e pelos pescadores estão a ser estudadas. A governante falou à margem da conferência «O Valor dos Oceanos», ontem em Lisboa.