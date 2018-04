Habitação Social na Urbanização das Laranjeiras avança a bom ritmo

Retomadas em 2017, as obras da habitação social na Urbanização das Laranjeiras, em Altura, prosseguem a bom ritmo e deverão estar concluídas no verão.

Em 2009 iniciava-se a obra por administração direta, no intuito de permitir à economia local maior envolvimento, mas as exigências contratuais, os recursos disponíveis e as garantias de obra necessárias, revelaram desajustado o procedimento. Assim, até 2015 foi concluída a fase de instalação das alvenarias e redes técnicas e lançou-se um concurso, em 2016, para a conclusão do empreendimento.

Este concurso exigiu um projeto técnico e um caderno de encargos, que assumisse o ora construído e o necessário, mas, também por força da Nova Lei das Finanças Locais, que passou a produzir efeitos orçamentais em 2014, esta foi uma das muitas obras que tiveram que aguardar o ajustamento do Município à sua capacidade de concretização.

A materialização do edifício, com 3 pisos, representa 8 fogos habitacionais, cuja atribuição aos agregados familiares àquela data será agora reavaliada pela autarquia, e a disponibilização de dois espaços comerciais, que serão vendidos por Aviso Público. Para além de garantirem a instalação de mais dois negócios na freguesia de Altura, numa montra para a Estrada Nacional 125, a principal via do Algarve, também conhecida pela necessidade inadiável de uma intervenção requalificativa, representarão uma importante receita para o Município, minimizando os custos de construção de todo o edifício.

A empreitada de conclusão da habitação social na Urbanização das Laranjeiras, com um custo global 600.000 euros, terminará agora com esta obra, orçada em cerca de 320.000 euros, no desenvolvimento de uma política de habitação social no concelho, que já garantiu outros empreendimentos, possibilitando condições dignas de habitabilidade a centenas de famílias castromarinenses. A entrega das casas ocorrerá quando forem terminados os procedimentos de atualização dos dados do concurso e certificadas todas as instalações do edifício, que serão posteriores à receção provisória desta componente de obra