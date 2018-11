Grupo Pestana investe três milhões na pousada de Vila Real de Santo António

O Grupo Pestana Pousadas e o município de Vila Real de Santo António apresentaram, esta quarta-feira, no Algarve, o projeto de intervenção da pousada de Vila Real de Santo António.

O investimento privado do Grupo Pestana, responsável pela gestão da rede nacional de Pousadas, está cifrado em três milhões de euros e deverá gerar 30 postos de trabalho. A obra já está em curso e deverá estar concluída no final de 2019.

A Pousada ficará sediada em quatro imóveis de interesse histórico – propriedade do município e da empresa municipal «Sociedade de Gestão Urbana» – e irá contar com 57 quartos, dispondo ainda de restaurante, sala de eventos, piscina e terraço.

O conceito hoteleiro do projeto está alicerçado na história de Vila Real de Santo António, criando um novo segmento turístico baseado no património e na cultura local. Ficará localizado na Praça Marquês de Pombal, em plena Baixa Pombalina.

A cerimónia de apresentação do projeto contou com a presença de Luís Castanheira Lopes, Presidente das Pousadas de Portugal, e Conceição Cabrita, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

«Com esta Pousada, estamos a reforçar a oferta e a qualificação turística no contexto do Algarve. É por essa razão que apostámos numa unidade em pleno centro histórico, que irá funcionar durante todo o ano, à semelhança de Tavira, Estoi e Sagres. Queremos prestar o serviço hoteleiro de grande qualidade que caracteriza as Pousadas de Portugal e queremos servir como fator de atratividade a Vila Real de Santo António e constituir um vetor de qualificação da sua oferta turística», afirma Luís Castanheira Lopes, Presidente das Pousadas de Portugal.

Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA, «este é um momento particularmente importante para a projeção do concelho enquanto destino turístico, dado tratar-se de um projeto diferenciador e de qualidade. Num espaço de apenas um ano, iremos abrir dois hotéis de cinco estrelas, meta nunca antes alcançada, e recuperar totalmente imóveis históricos que estavam em risco de colapso».

Esta operação faz também parte da estratégia de recuperação do conjunto edificado da cidade e contribuirá fortemente para a sua notoriedade, promovendo a diferenciação do destino através de um turismo de qualidade superior e cultural.

No Algarve, o Pestana Hotel Group conta já com 16 unidades hoteleiras: 13 Pestana Hotels & Resorts e 3 Pousadas de Portugal (Palácio de Estoi, em Faro, Fortaleza de Sagres e Convento de Tavira).

Recorde-se que o Centro Histórico de Vila Real de Santo António constitui, na atualidade, um excelente exemplo da arquitetura e do urbanismo do século XVIII e possui um Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Pombalino, o que levou à constituição da primeira Área de Reabilitação Urbana (ARU) do país e à implementação do primeiro programa «Jessica» a sul do Tejo.