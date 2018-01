Ginásio Clube Naval de Faro celebra 90 anos com jantar de gala

A Casa dos Rapazes é o local escolhido para o jantar de gala do 90º aniversário do Ginásio Clube Naval de Faro, na sexta-feira, 19 de janeiro. Pouco antes das 20 horas haverá uma receção aos sócios e convidados com um cocktail de boas-vindas. João Godinho Marques, presidente da Direção, explica que «o Ginásio Clube Naval de Faro nasceu a 19 de janeiro de 1928. Desde então tem sido um farol na promoção das atividades náuticas da região. Grande é a história deste clube. Grandes são também os feitos dos atletas desta casa, só conseguidos com muita dedicação, trabalho, suor e lágrimas. É uma das maiores, mais importantes e antigas instituições de Faro».

De Fernando Prazeres, Jorge Leiria a Margarida Baptista, passando por António Viegas, Pedro Melo, Rui Reis, Paulo Sena Rodrigues e, mais recentemente, Hugo Rocha, Hugo Veríssimo ou Guilherme Cavaco, «somamos distinções e vitórias continuadamente ao longo das décadas, nas mais variadas modalidades. Todas elas são conquistas que muito devem honrar todos os sócios desta casa, hoje reconhecida por muitos como uma mais-valia incontornável nas atividades que promove».

No jantar comemorativo do seu 90º aniversário, estarão presentes José Apolinário, secretário de Estado das Pescas, Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, António Roquette, presidente da Federação Portuguesa de Vela, Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) entre outras entidades oficiais.

A participação neste evento é aberto a todos os interessados e tem um custo de 12 euros por pessoa. Para reservas e mais informações estão disponíveis os contactos 289 823 434 e 962 021 880.