FunDay Especial Monstros promete fim de semana de folia em Portimão

No fim de semana de 28 e 29 de outubro, o Portimão Arena volta a transformar-se num megaparque de diversões para os mais novos, com a maior pista de obstáculos em Portugal, o «Kamikaze», insufláveis gigantes, pinturas faciais, modelagem de balões, trampolins e muito mais, num FunDay que promete alegria contagiante e sob o mote do Halloween e dos Monstros.

A ocupar uma área total de 10 mil metros quadrados, o espaço do FunDay, evento que assinala este ano a 6.ª edição consecutiva, estará este ano organizado em quatro áreas temáticas de animação: área infantil, zona divertida, spot radical e área gold.

Dynamic bungee, parede de escalada, matrecos humanos, massive play-ground, parede anti-gravidade, karts, comboios a pedal, slide, barco pirata, piscinas de bolas, trampolins, spin slide, coche encantado das princesas ou body painting são algumas das diversões que, durante todo o fim de semana, estarão ao dispor das crianças e jovens dos 2 aos 16 anos, entre as 10h00 e as 19h00.

Todas as atividades e equipamentos serão monitorizados por profissionais especializados e formados para este tipo de entretenimento, sendo a organização do FunDay Halloween – Especial Monstros da responsabilidade da MY DYNAMIC, com o apoio do Município de Portimão.

Existem duas modalidades de entrada, o bilhete normal e o bilhete gold, válidos para todo o dia e os quais, em venda antecipada, proporcionam preços reduzidos.

O bilhete normal, que dá acesso à área infantil, zona divertida e spot radical tem um custo de 10 euros durante o período de pré-venda e 12 euros quando adquirido no dia e local.

O bilhete gold, além das três áreas anteriormente referidas, dá ainda acesso à área gold e custa 15 euros em pré-venda e 17 euros no dia e local. A entrada é gratuita a dois adultos por criança.

Os bilhetes já se encontram disponíveis para venda no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, entre as 09h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h00, edifício Woop (Zona industrial da Marateca, Lagos), Papelaria Arco-Íris (C.C. Continente Portimão e C. C. AQUA Portimão), Papelaria Valverde (Rua da Igreja, n.º 25, Portimão), Quiosque 2 castelos (Praia da Rocha).

Existe ainda a possibilidade de realizar festas de aniversário no FunDay Halloween ou realizar a reserva de bilhetes, ao valor da pré-venda, através do email [email protected] (válido até às 18h00 do dia 27 de outubro). Informações complementares podem ser consultadas em www.funday.pt