Forum Algarve vai ter nova zona pet friendly

Há muito que cartazes anunciam que «o Forum Algarve vai mudar», e a verdade é que a grande superfície às portas de Faro promete apresentar as novidades já no final deste mês. Em declarações ao «barlavento», diretor-geral Sérgio Santos revela que o Forum Algarve «será o primeiro centro comercial de Portugal e talvez da Europa a ter um espaço totalmente pet friendly. Vamos fazer algo nunca antes foi visto e abrir um espaço inovador destinado ao lazer, e por isso vão deixar de haver razões para não trazer o seu melhor amigo» sempre que for passear ou às compras.

O responsável avançou ainda que esta «ideia inovadora» foi discutida com as «entidades reguladoras oficiais» bem como as «associações de proteção e bem-estar animais» que «melhor do que ninguém sabem o que as pessoas e animais precisam». O produto final que abrirá em breve ao público resulta de um brainstorming entre vários parceiros.

Sérgio Santos, sublinha ainda que «anteriormente «já era possível circular com cães nos espaços abertos» e que o Forum Algarve foi, também nesse sentido, «pioneiro em Portugal». No entanto, agora surge «uma nova área com um conjunto de valências específicas que vão permitir o bem-estar dos tutores e dos seus animais de estimação». E «não existirão restrições ou diferenciações em termos de raças. Será um espaço delimitado e ao livre, disponível para todos», assegura. O administrador avança ainda que inclusivamente «algumas das lojas já permitem a entrada de animais». O novo espaço pet friendly deverá ser inaugurado já entre os próximos dias 20 a 24 de julho.

Esperado com expetativa pelos visitantes mais pequenos, é a abertura do novo parque infantil que será «único e com um design exclusivo», destinado para crianças «entre os 5 e os 12 anos». Entre as diversas atrações, terá «um baloiço especialmente pensado para crianças com mobilidade reduzida». Por fim, outra das grandes apostas do shopping será a ampliação e total remodelação da zona da restauração. «Vamos expandir esta área e incluir conceitos de restaurantes há muito tempo ambicionados. Toda a área será remodelada a pensar no bem-estar, conforto e oferta diversificada».