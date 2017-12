Força Aérea resgata velejadores alemães a sul do Algarve

Esta manhã a Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, recebeu um alerta de emergência através da radiobaliza satélite do veleiro alemão «Sunflower», que se encontrava a 65 milhas náuticas (120 quilómetros) a sul de Sagres, com duas pessoas a bordo.

Após contacto com o veleiro, os tripulantes solicitaram à Marinha serem resgatados de imediato, face às dificuldades em que se encontravam e em virtude das condições adversas de mar.

A Marinha solicitou de imediato à Força Aérea a ativação de um helicóptero de busca e salvamento (EH-101) que efetuou o resgate cerca das 13h00.

Os dois tripulantes, dois homens de 30 e 39 anos de idade, de nacionalidade alemã, e que tinham largado ontem de Lagos e rumavam à Madeira, foram entretanto encaminhados para o hospital de Faro em situação estável.