Festival Solrir regressa a Albufeira

O festival de humor Solrir integra o cartaz de Fim de Ano de Albufeira pelo quinto ano consecutivo, e traz à freguesia da Guia o melhor humor nacional.

De 29 de dezembro a 1 de janeiro, com exceção da noite de dia 31 de dezembro, o Solrir vai encher o Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados, para quatro noites de gargalhadas e boa disposição. Cada noite tem uma programação específica com espetáculos de vários humoristas. Fernando Mendes, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, António Machado, João Didelet, Nilton, Pedro Soares, Joca, Joel Santos, Zé Pedro, Rita Piglet, e o Teatro Experimental da Mexilhoeira Grande são os artistas convidados para esta edição.

A adesão ao festival é um êxito efetivo. Durante as quatro noites passam pelo recinto cerca de 6 mil pessoas. Imprensa, público e humoristas consideram-no uma montra do melhor que se faz no humor a nível regional, nacional e internacional. Os comediantes mais consagrados têm apostado neste festival para palco de estreia e apresentação de novos espetáculos. O Solrir aposta ainda na revelação de novos talentos.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais: Blueticket, Worten, Fnac, Media Markt e na bilheteira do Palácio de Congressos, nos dias do festival, a partir das 15h00.

O festival realiza-se no Palácio de Congressos do Algarve, localizado na Herdade dos Salgados – freguesia da Guia. Podem ser obtidas mais informações através de e-mail ou da página de Facebook