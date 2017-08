Festival do Marisco de Olhão abriu com chave de ouro

O dia inaugural da edição de 2017 do Festival do Marisco de Olhão ficou marcado pela presença do Primeiro-ministro, António Costa, que fez questão de provar «o melhor marisco do mundo», e pela atuação de Tony Carreira, que levou ao rubro os milhares de fãs que fizeram questão de marcar presença no maior evento gastronómico a sul do país.

Mais uma vez, milhares de naturais e forasteiros, portugueses e estrangeiros, fizeram questão de cumprir a tradição e marcar presença no Festival, mas foram também muitos os que visitaram Olhão pela primeira vez, não só para degustarem o que de melhor a Ria Formosa e o mar português têm para oferecer, como também para assistirem ao concerto de Tony Carreira.

Passavam poucos minutos das 23h30, quando o cantor subiu ao palco do Festival do Marisco, para superar as expectativas do público fiel.

Nos restaurantes, trabalhava-se para confecionar e servir como só os olhanenses sabem santolas, lavagantes, camarões, búzios, amêijoas, cataplanas, sapateiras, paellas ou arroz de marisco, para delícia dos milhares de visitantes.

Depois do sucesso inaugural, a segunda noite do Festival do Marisco de Olhão vai ficar marcada pelo regresso de Richie Campbell. Acompanhado, como sempre, pela 911 Band, a voz de «Blame It On Me», «Best Friend», ou »Do You No Wrong», promete levar ao rubro o público com o melhor reggae que se faz em Portugal.

As bilheteiras estão abertas a partir das 18h30. As portas abrem às 19h30 e fecham à 01h00.

Até ao final, a edição de 2017 do Festival do Marisco de Olhão reserva ainda as atuações dos D.A.M.A (12 de agosto), Diogo Piçarra (13 de agosto), Nelson Freitas (14 de agosto) e Seu Jorge (15 de agosto). A abertura destes concertos cabe a bandas ou artistas da região.