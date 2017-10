Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza bateu recorde de visitantes

O Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza celebrou a sua 8ª edição batendo o seu recorde de participantes. Este ano recebemos cerca de 2150 pessoas, mais 1000 face ao ano passado. Os participantes usufruíram de 5 dias repletos de atividades dedicadas à Natureza, realizadas em vários pontos de Sagres, entre eles, o Cabo de São Vicente, o Forte do Beliche, a Fortaleza de Sagres e a Cabranosa.

Bateram-se também novos recordes como o número de nacionalidades presentes no festival. Este ano foram 39, mais 10 do que no ano passado. Para além dos países europeus, destacaram-se outras proveniências como Guiana, Nova Zelândia, China, Filipinas, Colômbia e México.

Das 250 atividades do programa, algumas merecem destaque por terem sido uma inovação e pela excelente adesão dos participantes. É o caso das viagens de comboio onde foi contada a história de Sagres, os workshops de música, o observatório móvel, os momentos musicais e aves de madeira distribuídas pelos parceiros e escolas para serem decoradas.

Este ano foram observadas 157 espécies, um número que ainda pode sofrer alterações e 8 delas são consideradas raridades como a águia-da-pomerânia, o alfaneque e o alcatraz-pardo. Nesta edição as espécies observadas pelos participantes foram inseridas na plataforma on-line PortugalAves/eBird para que estes dados possam ser utilizados para outros fins.

O sucesso de mais uma edição deste festival, deveu-se também em grande parte aos voluntários e parceiros que colaboraram nesta iniciativa, seja na parte das atividades ou na atribuição de descontos à organização e/ou participantes.

No rescaldo da edição deste ano começa-se já a pensar na próxima, que irá contemplar, pelo menos, o primeiro fim de semana de outubro.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de Vila do Bispo, tem como co-promotores a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a Almargem.

Porquê outubro e Sagres?

Entre finais de agosto e início de novembro, centenas de aves, rumam para África para “fugir” do nosso inverno. Devido à sua localização geográfica, Sagres torna-se por esta altura, um local privilegiado para se assistir à migração de aves. Centenas de observadores de aves procuram a Península de Sagres durante esta altura do ano para usufruir deste espetáculo da Natureza. Durante estes meses, os céus de Sagres têm, quase todos os dias, surpresas, desde espécies planadoras, passeriformes ou mesmo aves marinhas, algumas raras outras mais comuns. Muitas das aves que chegam a Sagres são juvenis ou imaturas e estão a migrar pela primeira vez. Conheça melhor as espécies que pode observar