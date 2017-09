Festa da cerveja alemã regressa ao Biergarten

Depois da reabertura com a nova decoração, no início de julho, e de um verão animado, o restaurante Vila Vita Biergarten, em Porches, concelho de Lagoa, prepara-se agora para acolher mais um edição da tradicional festa alemã da cerveja. Este ano, o Oktoberfest, popular festival originário de Munique, decorrerá de 27 de setembro a 8 de outubro, com um intervalo no dia 2 de outubro. Um dos atrativos desta festa é a presença da banda alemã Müncher Gaudiblosn, as ementas especiais com iguarias alemãs e, a cerveja da Erdinger, uma das marcas mais conceituadas da Alemanha, incluindo uma edição especial da marca para o Oktoberfest, que apenas está disponível em Portugal em exclusivo no Biergarten. A festa é multicultural, sendo já muitos os algarvios que reservam mesa para passarem uma noite divertida com os amigos. Os destaques da ementa incluem receitas da Baviera, como os schnitzel (escalope à moda de Viena), arenque, bretzl, salada de batata, pickles, jarrete de porco (pernil) com chucrute (conserva de repolho fermentado), tábua de carnes frias da Baviera e a típica sobremesa apfelstrudel (folhado de maçã). O staff encontra-se à disposição dos clientes para explicar tudo sobre as iguarias tradicionais. Durante o Oktoberfest, o horário de funcionamento é das das 15h00 às 22h00, com atuação da banda a partir das 19h00. É aconselhável a reserva prévia através do contacto 282 381 177 e ou do e-mail [email protected]

Três dias de Jazz no Vila Vita Parc

O «Algarve Smooth Jazz Festival», evento que reúne os maiores e melhores nomes internacionais do jazz, soul e funk, regressa pela segunda vez ao VILA VITA Parc, nos Alporchinhos, em Lagoa, de 27 de setembro a 1 de outubro. Esta edição, o cartaz alinha nomes como o pianista e trombonista Brian Culbertson, autor de sete álbuns destacados no Top 3 das tabelas de jazz da Billboard, e o vocalista, compositor e produtor John Stoddart, ambos, no dia 28. Larry Braggs atua na sexta-feira, dia 29 de setembro, seguido por Kirk Whalum, saxofonista com 25 álbuns a solo e em tempos músico de Whitney Houston. No sábado, dia 30, é a vez do saxofonista Jackiem Joyner, do vocalista e guitarrista Paul Brown, do também guitarrista Paul Jackson Jr. e ainda do saxofonista Richard Elliot. No último dia, 1 de outubro, sobem ainda ao palco Tom Braxton, diretor musical do lendário baixista Wayman Tisdale durante 17 anos e a pianista Keiko Matsui, com mais de 27 álbuns a solo e 1,5 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Os bilhetes diários custam 65 euros, e há ainda a opção de jantar com bilhete por 116 euros, podendo ser adquiridos no resort ou via online.