Ferragudo organiza XII Banho de Mar dia 1 de janeiro

A Junta de Freguesia de Ferragudo organiza mais um «Banho de mar» na manhã do primeiro de janeiro de 2018, na Praia do Pintadinho.

«Será feliz 365 dias em 2018 quem aderir ao XII Banho de Mar» mergulhando nas águas desta praia que, segundo a organização, «rondarão a bonita temperatura de 24º em pensamento para a motivação de experimentar quem tiver dúvidas».

O desafio está a circular nas redes sociais e «as adesões têm sido mais que muitas. Já houve necessidade de importar mais CACAU quente, para não faltar no repor do ambiente gastronómico de cada mergulhador. No facebook da Freguesia de Ferragudo pode registar o seu gosto e a intenção de participar, enviando para o efeito um correio eletrónico como o seu nome e a frase: quero ser feliz 365 dias em 2018 por isso vou mergulhar» para [email protected]

No final, cada participante terá direito a uma T-shirt sugestiva e uma fotografia para mais tarde recordar.

«Não esquecer que bonitos serão os trajos apropriados com que os participantes nos costumam brindar, e este ano com uma aula de Zumba para o aquecimento».