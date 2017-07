Feira do Presunto animada por Diogo Piçarra

A vila de Monchique será o palco de mais uma edição da Feira do Presunto, entre 22 a 23 de julho, no Parque de São Sebastião, junto ao miradouro, no início da subida para a Fóia. Durante todo o fim de semana será dado a conhecer o genuíno e exclusivo presunto tradicional da Serra de Monchique. Além deste ícone gastronómico, o artesanato tem também uma forte presença, havendo ainda stands dedicados à doçaria, pão, medronho e outros produtos. Nesta edição, a animação musical conta com a atuação de Adriana Lua, no sábado, às 22h00, e, no domingo, com a atuação de Diogo Piçarra, às 22h00.