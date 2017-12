Federação de Caçadores do Algarve doa brinquedos a crianças desfavorecidas

À semelhança do ano transato, a Federação de Caçadores do Algarve (FCA) com o patrocínio da empresa nacional de reciclagem têxtil Sarah Trading, vai distribuir brinquedos a crianças dos dezasseis municípios algarvios, contando para o efeito também com a colaboração das câmaras municipais e instituições sociais.

Esta iniciativa, que teve o seu início em 2008, vai permitir que este ano mais uma vez cerca de 200 crianças de idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, pertencentes a famílias de menores recursos (muitas delas institucionalizadas), sejam contempladas com brinquedos e outros produtos de carácter didático, que lhes serão oferecidos durante a realização de pequenas Festas de Natal, uma em cada concelho.

A realização deste conjunto de eventos natalícios dedicados a grupos de dez / doze crianças em cada concelho, terá lugar entre os dias 11 e 23 de dezembro, e está suportada num protocolo assinado entre a Sarah Trading e a Federação de Caçadores do Algarve, que não só garante o fornecimento dos brinquedos como também comparticipa o lanche que será oferecido às crianças em cada Município Algarvio.

A realização do Natal dos Caçadores para as Crianças, segundo o Presidente da FCA, vai «transmitir solidariedade a meninas e meninos de menores recursos, proporcionando-lhes alguns momentos de alegria», mas a iniciativa pretende também «despertar a sociedade para o desequilíbrio social que infelizmente ainda existe em pleno século XXI e que é urgente eliminar».