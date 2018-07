FAVA estreia-se para mostrar dieta vegetariana e vegan em Loulé

Numa organização da Associação Vegetariana Portuguesa, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, a Feira do Ambiente e Vegan do Algarve (FAVA) acontece já no próximo dia 25 e 26 de julho, das 19h00 às 00h00, no Largo do Tribunal de Loulé.

A primeira edição deste evento tem como objetivo a promoção de um estilo de vida saudável e ecológico, amigo da natureza e dos animais.

A FAVA tem em vista dar a conhecer ao público as causas sociais, cooperativas, empresas, atividades, produtos, serviços e marcas que apresentem soluções para promover uma economia circular, a criação e utilização de moedas sociais, a exploração de energias verdes, transporte e construção sustentáveis, redução da produção de lixo urbano e o incentivo a uma agricultura sem agrotóxicos.

Do mesmo modo, ao nível da alimentação, da higiene e cosmética, vestuário, calçado e acessórios, artesanato e atividades de entretenimento, ou quaisquer outras atividades económicas, culturais e de lazer, a FAVA pretende dar visibilidade às alternativas que não utilizem animais ou quaisquer subprodutos de origem animal, nos seus processos de organização, transporte, fabrico, promoção ou venda.

A feira terá entrada gratuita e contará também com um programa de música ao vivo e palestras. Os visitantes poderão escutar bandas como os The Munchies, Gilnwhite e The Originals, que prometem também relacionar-se liricamente com os temas da feira.