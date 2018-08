FATACIL 2018 teve mais de 180 mil visitantes e saldo positivo na bilheteira

Segundo as contas da autarquia de Lagoa, mais de 180 mil visitantes passaram pela 39ª edição da Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa (FATACIL). O certame, que foi este ano inaugurado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerrou no passado dia 26 de agosto e, durante 10 dias, encheu Lagoa de animação e de festa.

A Câmara Municipal de Lagoa registou «um aumento de 11300 visitantes em relação a 2017, para além de um acréscimo de cerca de 25 mil euros de receita de bilheteira».

Em nota enviada à imprensa, hoje, quinta-feira, 30 de agosto, «a ampliação dos parques de estacionamento, a maior fluidez na aquisição de bilhetes, com um tempo médio de espera nunca superior a 12 minutos e um aumento da venda de bilhetes online na ordem dos 60% (mais de 8.000 ingressos) facilitaram em muito o acesso ao Parque de Feiras e Exposições».

Assim, aquela que é a maior feira a sul do Tejo «bateu o record de entradas em dois dos dias do certame. No sábado, dia 18, com a atuação da fadista Mariza, que chegou a ultrapassar o número de ingressos do mítico concerto dado pelos Xutos e Pontapés, com quase 25 mil entradas; e no sábado, dia 25, com a atuação de Richie Campbell, e um total de 26 mil visitantes».

Os vinhos do Algarve estiveram em grande destaque, bem como o Espaço «Amar a Terra, onde as mesas se mantiveram sempre cheias, revelando a curiosidade dos visitantes pela gastronomia algarvia. A animação, garantida pela atuação de ranchos folclóricos de várias zonas do País e as tertúlias e sessões de show cooking constituíram, sem dúvida, outro dos aliciantes para o sucesso daquele espaço. O público registou ainda uma grande afluência, e de forma quase permanente, no Setor Equestre, particularmente nos dias de atuação do cabeça de cartaz, Gonzalez Horse Show», lê-se ainda nota da autarquia de Lagoa.

Durante o certame, o setor agropecuário registou com felicidade o nascimento de dois cordeiros, devidamente acompanhados pela veterinária municipal, um dos quais acabou por receber FATACIL como nome de batismo.

Esta foi, por todos estes motivos, segundo o presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins, «a melhor FATACIL de sempre».

Após os trabalhos de desmontagem, deverão estar concluídos durante a primeira semana de setembro, o município de Lagoa começará a preparar a 40ª edição, que decorrerá entre os dias 16 e 25 de agosto de 2019, num espaço renovado e com muitas novidades para celebrar a efeméride.