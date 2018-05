Faróis do Algarve podem ser visitados até 20 de maio

No âmbito das comemorações do Dia da Marinha 2018, estão abertos ao público os faróis portugueses, entre os dias 12 e 20 de maio. No Algarve, podem ser visitados os de Cabo de São Vicente (Sagres), Alfanzina (Lagoa), Santa Maria (Ilha da Culatra) e Vila Real de Santo António, das 14h00 às 17h00. Os faróis abrem as portas de forma gratuita para que todos os visitantes tenham a oportunidade de viver esta experiência e conhecer a sua importância na salvaguarda da navegação.

O Dia da Marinha é comemorado no dia 20 de maio, dia da chegada da Armada comandada por Vasco da Gama à Índia, em 1498. Este ano, as comemorações serão em Peniche, mas vão também decorrer atividades gratuitas, de interesse para o público em geral, na região do sul de Portugal, nomeadamente a realização de batismos de mar e a abertura a visitas dos navios da Marinha em missão no Algarve.

Serão realizados batismos de mar na lancha Dragão nos dias 19 e 20 de maio a partir do Ponto de Apoio Naval de Portimão e a lancha Cassiopeia estará aberta a visitas no mesmo local, podendo ser visitada nos períodos das 10 às 12 horas e das 15 às 18 horas.

A lancha Escorpião irá também realizar batismos de mar nos períodos da manhã, nos dias 19 e 20 de maio a partir do Cais de Honra da Marina de Vilamoura e estará aberta a visitas das 15 às 18 horas.