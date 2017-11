Faro vai acolher congresso «Brain Connection Europa 2017»

A OMNES PRO UNO – Associação de Solidariedade Social do Algarve organiza o «Brain Connection Europa 2017 – Congresso Internacional de Neurociências e Psicopedagogia – Inclusão Escolar».

Segundo Luís Espada, presidente da direção, «esste será um dos grandes eventos educacionais, tendo como tema central a Inclusão Escolar e que contará com a participação de Profissionais da Educação, Saúde e Neurociências. São Especialistas, Mestres e Doutores reconhecidos pela sua atuação no Brasil e na Europa. Será um espaço com várias interfaces, que possibilitará a abordagem de temas como educação inclusiva, transtornos da aprendizagem, neurociências, educação e relações familiares».

Em 2016, em Belo Horizonte, foi realizado o «Brain Connection – 1º Congresso Internacional de Neurociências e Aprendizagem da Infância e Adolescência – Atuação Multidisciplinar» que reuniu mais de 600 profissionais de todo o Brasil e também de outros países, promovendo a partilha de conhecimento, formação e troca de experiências.

Este ano, ocorreu no mês de setembro, o Congresso Internacional Família e Educação do Século XXI – «Brain Connection Family 2017», também no Brasil. Este evento tratou-se de uma preparação do congresso em Portugal, a que se juntaram iniciativas como workshops, palestras, mesas-redondas, atividades específicas para cada público, apresentação de trabalhos científicos e lançamento de livros.

Agora, a segunda edição, em Portugal, será mais uma oportunidade para disseminar os conceitos e práticas mais avançados do mundo em matéria de Inclusão, Neurociências e Psicopedagogia para o sucesso das escolas e dos seus agentes e, portanto, de toda a sociedade.

O Congresso em Portugal realiza-se sob a égide do projeto europeu Erasmus+ «Caminhando para uma escola inclusiva na Europa».

Este congresso é destinado a professores, educadores, psicólogos, terapeutas, psicopedagogos, técnicos da área da saúde, profissionais e estudantes das áreas da educação, neurociências e demais pessoas envolvidas no processo da aprendizagem e desenvolvimento humano.

O «Brain Connection Europa» 2017 fornecerá duas certificações aos participantes: uma Nacional e uma Internacional, com a marca da disseminação do Projeto Eramus+.

O congresso acontece nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2017, no Auditório da Escola Secundária João de Deus, em Faro.

A participação durante os três dias tem o valor de 30 euros e este montante já inclui entrada na Gala de Solidariedade, na noite de 23 de novembro.

Os interessados devem contactar o a organização através do [email protected]