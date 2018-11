Faro reflete sobre a “Importância do Voluntariado na Comunidade”

A Biblioteca Municipal de Faro será o palco do seminário «A Importância do Voluntariado na Comunidade», que se realiza no dia 5 de dezembro, quarta-feira, no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Voluntariado.

Este evento surge ao abrigo do Projeto «Histórias Contadas Sorrisos Partilhados», uma iniciativa do Município de Faro e da plataforma Saúde em Diálogo que, desde março de 2018, tem vindo a dinamizar um conjunto de atividades dirigidas à terceira idade, que promovem o envlhecimento ativo, com o contributo de voluntários.

O seminário surge como forma de apresentar à comunidade a dinâmica que o projeto pretende criar quer ao nível do voluntariado, quer ao nível da ocupação saudável dos tempos livres e bem-estar dos idosos.

Organizado numa ação conjunta entre o município de Faro, a plataforma Saúde em Diálogo e o Centro Nacional Sobre o Envelhecimento (CENIE), contará com a partilha de exemplos de boas práticas da UALg V+, do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), do Banco Alimentar e da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no painel da manhã.

Da parte da tarde, para além da apresentação do Projeto «Histórias Contadas Sorrisos Partilhados», contará com os contributos da Confederação Portuguesa de Voluntariado (CPV), da Associação Coração Amarelo, e do Departamento de Responsabilidade Social do Montepio, para reflexão sobre a temática «Comunicar e motivar voluntários».

O seminário terminará com a inauguração da exposição de fotografia «Conta-me a tua História», organizado pela Associação Livre Fotógrafos do Algarve (ALFA), que retrata a idade sénior através de fotos de 5 idosos participantes no projeto «Histórias Contadas Sorrisos Partilhados».

O seminário é de entrada livre e confere certificado de presença, requerendo inscrição prévia através do email [email protected]