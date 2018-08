Faro recebe Navio Escola Sagres nas comemorações do Dia do Município

O Navio Escola Sagres vai estar no Cais Comercial de Faro de quarta-feira, 5 de setembro a sexta-feira, dia 7 de setembro, naquele que será um momento histórico para o município pois será a primeira visita deste navio ao nosso concelho.

Numa organização da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha Portuguesa , em conjunto com o Município de Faro, este evento contará com o apoio da Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A., Turismo de Portugal – Região de Turismo do Algarve, Fagar, PSP e Ginásio Clube Naval de Faro e estará inserido nas comemorações dos 70 anos daquela que é a mais conhecida embarcação do Pais, o Navio Escola Sagres. Dia da Cidade de Faro que se celebra no dia 7 de setembro.

Presente também no Cais Comercial de Faro e nas comemorações do Dia do Município, a 7 de setembro, juntamente com a Caravela da Boa Esperança, uma réplica das embarcações utilizadas pelos descobridores portugueses no século XV, propriedade da Região de Turismo do Algarve e uma lancha de fiscalização rápida da Marinha.

o Navio Escola Sagres representa uma Marinha e um país que se deu a conhecer ao mundo pelos seus feitos marinheiros.

Com uma história riquíssima, o Sagres é o navio mais condecorado da Marinha Portuguesa – Ordem do Infante D. Henrique (1985), Medalha Naval Vasco da Gama (2007), Ordem Militar de Cristo (2012) – ostentando também diversas condecorações internacionais como a Medalha de Mérito Tamandaré (Brasil, 2016) e a Estrela de Honra de 1.ª Classe (Cabo Verde, 2016), tendo sido ainda distinguido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro com a Medalha Visconde de Mauá (2017). Mais informações sobre o navio estão disponíveis aqui.

A possibilidade de visitar este ex-libris da Marinha Portuguesa e símbolo de Portugal, fará com certeza a delícia de todos os que se deslocarem ao Cais Comercial de Faro nos dias 5, 6 e 7 de setembro, período onde também irão ser dinamizadas várias atividades ligadas à náutica, como regatas ou batismos de navegaçãomar . Haverá ainda um programa de animação que será divulgado oportunamente, no quadro das comemorações do Dia do Município.

A autarquia encara esta visita como um sinal de reconhecimento do esforço que o concelho tem empreendido no sentido de se reaproximar e abraçar a sua vertente marítima, a partir das atividades e potencialidades existentes, de forma a criar uma nova dinâmica científica, turística e económica centrada nos seus recursos marinhos.

Horário das visitas ao Navio Escola Sagres:

• 5 SET – visitas das 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00;

• 6 SET – visitas das 10h00 às 12h00, das 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00;

• 7 SET – visitas das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h30.