Faro lamenta assassínio de autarca de Mampula

O município de Faro lamenta profundamente o trágico evento ocorrido no passado dia 4 de outubro, em Nampula, Moçambique, que culminou com o falecimento do presidente do Conselho Municipal local, Mahamudo Amurane, aos 44 anos, em resultado dos ferimentos infligidos por disparos com arma de fogo.

Segundo nota de imprensa enviada hoje, dia 6 de outubro, pela Câmara Municipal de Faro, «o município de Nampula é um dos mais importantes daquele país africano e é mesmo conhecido como a capital do norte, estando a atravessar uma fase de grande crescimento económico. Faro mantinha uma relação próxima com o Conselho Municipal e com o executivo do Dr. Amurane, em particular. Esse bom entendimento aprofundou-se a 26 de Maio de 2015, data da última visita oficial do presidente ao nosso município, por ocasião da assinatura do Acordo de Cooperação e Amizade entre as duas cidades. Nos diversos momentos proporcionados por essa visita, o Dr. Amurane deixou uma imagem de grande simpatia, mas também de grande dinamismo».

À família de Mahamudo Amurane, ao Conselho Municipal de Nampula, a todos os colegas e funcionários, aos companheiros e apoiantes, o município de Faro «apresenta as suas sentidas condolências.

À população de Nampula, em particular aos muitos “macuas” que residem no nosso concelho, o Município de Faro endereça uma palavra de solidariedade, apelando também à tranquilidade. Estamos certos que os responsáveis políticos saberão dialogar utilizando a linguagem da paz e da tolerância, grandes baluartes da estabilidade democrática necessária ao desenvolvimento de qualquer povo».