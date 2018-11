Faro e Vilamoura integram a rede de Estações Náuticas Portuguesas

Faro e Vilamoura viram hoje, 16 de novembro, aprovadas as suas candidaturas à Certificação de Estação Náutica, passando a integrar a rede de Estações Náuticas Portuguesas.

A Associação Fórum Oceano certificou a Estação Náutica farense, numa cerimónia realizada no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, onde o vereador Carlos Baía recebeu, enquanto entidade coordenadora da Estação Náutica, a Bandeira, a placa identificativa e o certificado. Na cerimónia esteve igualmente presente João Marques, o Presidente do Ginásio Clube Naval, entidade parceira do Município neste processo.

Por Estação Náutica de Faro entende-se a organização da oferta náutica em rede, direccionada para o turista e para o residente, potenciando os recursos náuticos presentes no território, aproveitando a ligação da cidade à Ria Formosa, associando-os à oferta hoteleira, à restauração, às atividades de animação turística náuticas e a outras relevantes para a atração de turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas.

As entidades ligadas ao ensino, formação profissional e superior, a centros de investigação e a associações e clubes locais, também presentes nesta rede, refletem o reconhecimento de Faro enquanto destino náutico por parte da população residente.

A Estação Náutica de Faro conta com mais de 40 entidades parceiras públicas e privadas que visam a implementação de Faro, um Destino Náutico. A certificação agora obtida permitirá reforçar a aposta do Município na promoção turística do Turismo Náutico com um vasto plano de ações junto dos principais mercados emissores de turistas com destaque para o mercado nacional, espanhol e inglês.

O Município criou uma página própria no site institucional para a promoção deste produto com toda a informação referente às condições e infraestruturas existentes na cidade, bem como a indicação e contactos de todos os parceiros públicos e privados aderentes.

Já a Estação Náutica de Vilamoura, situada no Concelho de Loulé, tem como objetivo apoiar a criação de uma rede com condições para a prática de atividades náuticas de qualidade em torno de uma oferta conjunta de alojamento, restauração, animação turística, ensino, saúde e bem-estar, cultura, desporto e outras atividades e serviços de apoio à náutica, atraindo turistas/visitantes e comunidade local, permitindo a criação de uma oferta integrada, acrescentando valor e gerando emprego durante todo o ano.

A Estação Náutica de Vilamoura, coordenada pela Câmara Municipal de Loulé e Marina de Vilamoura, conta com 65 entidades parceiras, que fazem parte do Conselho da Estação Náutica.