Faro faz obras na Escola do Carmo

A Câmara Municipal de Faro adjudicou mais uma intervenção essencial no sentido de reabilitar e manter o Parque Escolar Municipal. Desta vez, a 12 de dezembro, foi assinada a empreitada de «Intervenção no espaço exterior da Escola EB/JI 1 do Carmo», com a sociedade José Quintino, Lda., no valor total de 93750,00€ (noventa e três mil, setecentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal, em vigor.

Já este mês, a 05 de dezembro, a autarquia tinha adjudicado a empreitada de «Intervenção no espaço exterior da Escola EB1 de Estoi e construção de passagem coberta», por 79671,82€ (setenta e nove mil, seiscentos e setenta e um euros e oitenta e dois cêntimos) acrescidos de IVA.

Recorda-se ainda que, no passado mês de outubro, no dia 18, a Câmara Municipal já tinha adjudicado a empreitada de «Substituição de Caixilharias na Escola EB1 da Penha» num investimento de 48326,04€ (quarenta e oito mil, trezentos e vinte seis euros e quatro cêntimos), acrescidos de IVA, à taxa legal.

Com estes investimentos reforça-se a aposta do atual executivo na Educação um dos pilares de desenvolvimento do nosso município, promovendo as mais variadas iniciativas e intervenções no sentido de serem criadas as melhores condições para os nossos jovens terem acesso a um ensino de qualidade.