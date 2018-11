Faro entrega viatura adaptada à Cruz Vermelha

A Câmara de Faro procedeu ontem, terça-feira, dia 6 de novembro, à entrega, à Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Faro), de uma viatura de nove lugares para transporte de alunos portadores de deficiência e com mobilidade reduzida.

O veículo destina-se ao transporte exclusivo de crianças em idade escolar, do ensino básico até ao 9.º ano, com deficiência que não lhes permita viagem autónoma em transporte público. Para o efeito, a viatura (Renault Master) possui uma plataforma de elevação elétrica, varões de apoio e bolsa para acondicionamento dos sistemas de retenção das cadeiras de rodas.

O seu funcionamento terá início já esta semana, ao abrigo do protocolo que formaliza a relação entre o Município e a Cruz Vermelha no âmbito do transporte de crianças com mobilidade reduzida.

O município encomendou a viatura à empresa Safemobility – Transformação de Veículos Especiais, Unipessoal, Lda., num investimento de 31.604 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Esta aquisição vem permitir à autarquia dar um passo importante no caminho do pleno acesso de todos os alunos à educação, independentemente da sua condição material, social, física ou mental.

Ajustando-se às várias dimensões da vida social e profissional, o transporte escolar constitui um meio para a realização pessoal, tornando mais fácil a conciliação entre a vida familiar e profissional dos agregados familiares com pessoas dependentes na mobilidade.

Recorde-se que a Câmara Municipal adquiriu também este ano dois minibuses, no valor de 66974 euros (mais IVA), para o transporte, de e para a escola, das crianças residentes em áreas do concelho que não são servidas pela rede de transportes públicos.