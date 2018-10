Faro e Chaves unidas por geminação de freguesias

A União das Freguesias de Faro e a União das Freguesias de Madalena e Samaiões (concelho de Chaves) vão ficar unidas por um protocolo de geminação. De acordo com Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, a iniciativa «vai servir para aproximar dois pontos distintos do país, mas ligados por uma das maiores estradas europeias, a mítica EN2, permitindo um intercâmbio de experiências, costumes, entre muitas outras áreas de interesse comum, numa relação de proximidade que se pretende que seja profícua e intensificada», de modo a divulgar a realidade patrimonial, social, identitária e turística de ambas as regiões.