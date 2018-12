Faro avança com obras na Ermida de Santo António do Alto

A Câmara Municipal de Faro adjudicou ontem, 12 de dezembro, quarta-feira, a empreitada de «Conservação da Ermida de Santo António do Alto», um imóvel de grande valor religioso e patrimonial do concelho de Faro que necessitava de uma intervenção.

A empreitada agora adjudicada prevê a realização das obras necessárias para a melhoria da segurança e salubridade, assim como o arranjo estético da Ermida que se encontrava em avançado estado de deterioração.

Adjudicada pelo valor global de 36326,00 euros, acrescidos de IVA, à taxa legal em vigor, à sociedade A.M. Barriga – Engenharia e Construção, Lda., esta intervenção pretende dar mais dignidade à Ermida de Santo António do Alto, imóvel que faz parte da memória coletiva do concelho.

Fonte da Câmara Municipal de Faro afirma que «com mais esta obra, continuamos a requalificar, conservar e dinamizar todo o património municipal como estratégia de valorização do concelho e aumento da sua atractividade para potenciais novos visitantes ou turistas».