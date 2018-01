Faro apresenta proposta de revisão do PDM

A primeira sessão de apresentação da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Faro vai ter lugar, no dia 25 de janeiro, às 17h00, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, e contará com a presença, do executivo municipal e do consórcio contratado para elaborar os trabalhos de revisão. A sessão será aberta ao público, a quem se pretende dar a conhecer as principais perspetivas de desenvolvimento e ordenamento territorial do concelho, bem como conceder a oportunidade a todos os interessados em exercer um papel ativo neste processo.

Nesse sentido, a partir do dia 26 de janeiro, todos os cidadãos interessados podem consultar a proposta de Revisão do PDM no site oficial da autarquia ou na Câmara Municipal, na sala da Equipa do PDM, todos os dias úteis, no horário de atendimento ao público.

As observações, reclamações ou sugestões sobre o conteúdo da proposta podem ser formalizadas mediante o preenchimento de uma ficha de participação disponibilizada aqui, ou em suporte de papel, as quais deverão ser remetidas à vereadora do pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal de Faro, por correio eletrónico ([email protected]), por carta (para a morada: Largo da Sé, 8004-001 Faro) ou entregues na Loja do Munícipe/Loja do Cidadão em Faro (Mercado Municipal de Faro).

O período de participação pública termina a 16 de fevereiro de 2018.

O Plano Diretor Municipal (PDM) é um instrumento de planeamento, que define as regras para o uso, ocupação, gestão e desenvolvimento do território. O PDM de Faro, em vigor há mais de duas décadas, e cuja revisão se encontra em curso, em fase avançada de execução, pretende ir ao encontro de soluções de gestão do território mais adequadas à realidade dos dias de hoje e atualizar documentos estratégicos como a Reserva Ecológica Nacional (REN), a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e as respetivas cartas de ordenamento, entre outros.