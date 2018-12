«Faro Acolhe» para combater solidão dos idosos e falta de alojamento para estudantes

A Câmara Municipal de Faro aprovou, na última reunião de câmara, um protocolo com a Universidade do Algarve (UAlg), no âmbito do Programa «Faro Acolhe», que pretende responder a duas das mais problemáticas carências do concelho: a habitação para estudantes e o apoio a idosos.

Todos os anos o município de Faro recebe um elevado número de estudantes que escolhem a UAlg para prosseguirem os seus estudos e, em consequência desse deslocamento, existe uma dificuldade crescente de acesso a alojamento no concelho.

Também em Faro, começa a ser uma preocupação a elevada percentagem de idosos em situação de solidão e/ou isolamento social. Muitos destes idosos, e algumas famílias também, estão predispostos a acolher estudantes do ensino superior no seu seio familiar.

Assim, considerando estas duas realidades, o Município de Faro e a Universidade do Algarve preparam-se para criar um programa que simultaneamente combate a solidão desses idosos e proporciona uma opção de alojamento para os estudantes do ensino superior não residentes no concelho, fomentando igualmente uma relação intergeracional e a promoção de sinergias e recursos sociais.

Para a implementação deste programa irá existir um rigoroso e exaustivo processo de avaliação e posterior acompanhamento, quer dos idosos e famílias dispostas a receber os alunos, quer dos alunos que manifestem interesse em aderir ao Programa «Faro Acolhe».

Igualmente prevista está a monitorização de todos os integrantes do projeto através de reuniões, workshops, focus groups, visitas domiciliárias, contactos telefónicos, entre outras medidas necessárias para garantir o sucesso do programa, assim como a satisfação de todos os intervenientes.