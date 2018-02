Faro aciona equipas de Sapadores, Ação Social e Cruz Vermelha contra a vaga de frio

Na sequência do aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), de descida drástica das temperaturas, com alerta amarelo, o município de Faro avança com a adoção de medidas de contingência e recomendações, para proteção das comunidades.

A partir de hoje, 5 de fevereiro, haverá equipas do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro na rua, em colaboração com os serviços de Ação Social da Câmara e da Delegação da Cruz Vermelha de Faro, numa missão de vigilância e auxílio a quem mais necessite, segundo informa o gabinete da presidência da Câmara Municipal de Faro.

Com o objetivo prioritário de acudir a cidadãos sem-abrigo ou com necessidades especiais, estas equipas percorrerão vários pontos do concelho distribuindo agasalhos.

Agradece-se a colaboração da população na identificação de eventuais situações que se enquadrem neste tipo de apoio disponibilizado.

Para encaminhamento de situações identificadas, solicita-se o contacto com a central de comunicações do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Faro através do telefone 289 888 000.

A Proteção Civil Municipal alerta ainda para os cuidados a ter, neste quadro climatérico marcado por temperaturas muito baixas – em particular com as crianças e com os idosos.

Desta forma, esteja atento, proteja-se, proteja os seus filhos e ajude as pessoas que estão sós e que, em muitas situações não têm apoio familiar, em particular os mais idosos no domicílio.