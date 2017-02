«Faro à Conversa» sobre mobilidade sustentável

«Que Faro queremos, na mobilidade sustentável?» é mote para o debate público que o grupo informal de cidadãos «Faro à Conversa» organiza no sábado, 18 de fevereiro, às 16 horas, na Biblioteca Municipal Ramos Rosa. A discussão contará com as intervenções de Filipe Cunha, chefe divisão de Ordenamento do Território e Regeneração Urbana da Câmara Municipal de Faro, Manuela Rosa, investigadora da Universidade do Algarve na área da sustentabilidade urbana, e Gonçalo Duarte Gomes, presidente da Secção Regional do Algarve da Associação dos Arquitetos Paisagistas.

Este coletivo já organizou três encontros abertos, com vista a identificar as questões que mais preocupam e interessam quem gosta da capital algarvia. «Sendo a mobilidade um dos problemas mais citados nos encontros anteriores, decidiu-se que, para dar início a uma série de novas iniciativas, se deveria» focar a conversa neste tema. Aliás, que está na ordem do dia, já que foi aprovado na última reunião de Câmara, a 13 de fevereiro, a segunda fase do Plano Municipal de Mobilidade e Transportes de Faro (PMT), cujos detalhes ainda não são conhecidos. «Acreditamos que para responder aos desafios atuais, urge alimentar processos de mudança de forma colaborativa e participada. Juntos temos a capacidade e o poder de gerar essas mudanças. Devemos encontrar novas formas de intervenção enquanto comunidade, despertar iniciativas experimentais de democracia participativa e de cooperação entre cidadãos», desafia o grupo.