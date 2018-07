Falta de mão de obra é «problema estrutural do Algarve» alerta AHETA

A falta de mão de obra em quantidade e qualidade para responder às necessidades empresariais do sector hoteleiro e turístico constitui um dos maiores problemas estruturais do Algarve na atualidade, segundo diagnostica a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). «O facto de o turismo ser uma atividade de pessoas para pessoas, faz com que o fator humano desempenhe, neste sector económico, um papel muito mais crucial e decisivo do que em outras atividades económicas, nomeadamente no que se refere à qualidade dos serviços prestados», alerta a associação em nota enviada à imprensa, na terça-feira, 17 de julho.

Para a AHETA, «os estrangulamentos atualmente existentes nesta matéria resultam, em grande medida, da ancestral falta de mobilidade entre as zonas residenciais com maior concentração de trabalhadores e os respetivos locais de trabalho, localizados fora das áreas urbanas».

Numa altura em que as Câmaras Municipais se preparam para rever os seus PDMs (Planos Diretores Municipais), a AHETA «apela aos responsáveis autárquicos para a necessidade de implementar políticas de habitação ativas a custos controlados, tendo em vista motivar e atrair mão de obra de outras regiões do país, mas também imigrantes oriundos de países terceiros».

Isto porque «os hotéis e os empreendimentos turísticos vêm desenvolvendo, sobretudo nos últimos anos, esforços e investimentos avultados para tentar suprir estas carências, proporcionando sempre que possível alojamento e outras facilidades aos seus trabalhadores. Contudo, e apesar de muito importantes, estes esforços não têm sido suficientes para resolver as enormes lacunas estruturais que a região enfrenta nesta área».

Por outro lado, os hoteleiros defendem a necessidade de «estabelecer parcerias entre o sector público e o sector privado, com o objetivo de fidelizar os trabalhadores ao turismo e às empresas, através, nomeadamente, de ações de formação contínua durante a temporada baixa, visando a criação de equipas estáveis e duradouras ao longo do ano, melhorando a qualidade dos serviços prestados e aumentando os seus níveis de produtividade e, por essa via, a rendibilidade das empresas e a competitividade turística regional e nacional».

A AHETA sublinha ainda o facto de o «Direito do Trabalho não resolver, por si só, os problemas estruturais da falta de mão de obra, pelo que o regresso a um passado protecionista em termos de legislação laboral, como pretendem algumas forças políticas e sindicais, não pode servir de desculpa para ultrapassar os estrangulamentos com que o nosso país em geral, e o Algarve em particular, se vem confrontando nos últimos tempos, quer nesta quer em outras matérias». «Importa agilizar e flexibilizar os processos de legalização de imigrantes, tendo em vista a importação controlada de mão de obra estrangeira para trabalhar na economia em geral e no turismo do Algarve em particular».

Por fim, a associação lembra que a atividade económica do turismo «tem sido e vai continuar a ser um fator determinante na minimização dos impactos negativos das crises, quer no plano social quer na esfera macroeconómica do país», e que «o Estado está obrigado, por um lado, à introdução de medidas que visem a melhoria da envolvente empresarial no sector do turismo e, por outro, à resolução dos problemas sociais e bem-estar das populações residentes».