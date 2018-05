Faleceu o jornalista desportivo Bernardino Martins

A Câmara Municipal de Faro associa-se às inúmeras manifestações de pesar e tristeza pela morte do jornalista Bernardino Martins, ocorrida ontem, dia 16 de maio.

Bernardino Martins era um homem do desporto, do futebol e da comunicação. Lançou, chefiou e colaborou em diversos projetos jornalísticos desportivos mas foi aos microfones das rádios regionais onde colaborou que a sua voz se tornou conhecida do grande público. A sua intrepidez, o rigor e a franqueza do seu comentário fizeram escola, mas ainda hoje não têm paralelo. A voz do «Queixinho», como gostava de ser tratado, calou-se e vai fazer-nos muita falta, assim como o seu exemplo de bonomia e jovialidade que a todos contagiava.

Aos familiares e aos milhares de amigos que foi fazendo pela vida, aos seus ouvintes e admiradores, o município de Faro endereça as suas sentidas condolência. O mesmo voto é partilhado pela equipa do «barlavento».