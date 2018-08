Evento solidário «Obrigado, bombeiros» marcado para 22 de setembro

O evento solidário de angariação de fundos «Obrigado, Bombeiros!», edição de 2018, já tem data e lugar marcado. Será no sábado, 22 de setembro, entre as 13 e as 19, na Casa Algarve, situada na EN125 entre a Porches Pottery e o posto de abastecimento da BP. A entrada é grátis.

Este ano, o «Obrigado, Bombeiros!» promete ser o maior e o melhor até agora realizado, e a organização espera superar os 4500 euros obtidos no ano passado.

O evento contará com uma variedade de concertos musicais, um leilão ao vivo de novos produtos e serviços, uma tômbola, sorteio de rifas, pintura facial para crianças, venda de velharias e objetos em segunda mão. Haverá ainda uma bancada de plantas, além de comes e bebes para ajudar o convívio. Além disso, os Bombeiros de Silves e de Lagoa estarão presentes para participar numa sessão de perguntas e respostas.

Entre os artistas convidados estará a banda New Wave The Shakespeareos, o violinista português João Pedro Cunha, os músicos João e Verónica, Lillian de Jong (Holanda) e Meadowsweet, banda que traz uma mistura eclética de sucessos. O leiloeiro será o apresentador da rádio KISS FM, Sir Owen Gee.

«Este verão os incêndios no Algarve afetaram muitos residentes e visitantes da região. Apoiar este evento será uma excelente oportunidade de expressar o nosso agradecimento aos Bombeiros que lutaram incansavelmente contra os violentos fogos para manter as comunidades ilesas e minimizar os prejuízos», explica Clarissa Meca, da organização.

Para mais informações está disponível o contacto de telemóvel (+351) 964 877 032 e e-mail [email protected]