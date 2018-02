ETIC_Algarve volta a abrir portas da criatividade

Como já vem sendo habitual, a escola técnica ETIC_Algarve, instalada no piso superior do Mercado Municipal de Faro vai abrir as portas à comunidade, no sábado, dia 10 de março entre as 11 e as 17 horas.

Ao longo do dia, serão oferecidas várias atividades gratuitas, nas quais todos os interessados nas áreas das Indústrias Criativas poderão participar, de forma livre e aberta.

Abrangendo as diversas áreas de formação que a escola leciona, estão previstas sessões de fotografia, vídeo com green screen (efeitos especiais), design, pintura digital e música.

«Os visitantes serão convidados a experimentar, ao mesmo tempo que poderão conhecer de perto o trabalho que os nossos alunos desenvolvem ao longo do ano letivo», revela Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve, em nota enviada às redações.

Também os videojogos desenvolvidos integralmente pelos alunos dos cursos da área de Animação e Videojogos poderão ser testados.

Segundo a organização será um dia «cheio de energia, dinamismo, inquietude e criatividade e basta apenas trazer boa disposição e uma grande dose de curiosidade».

Para informações adicionais, os interessados podem contactar a ETIC_Algarve através de e-mail ([email protected]) ou pelos dos telefones 289 823 359 ou 960 309 550.