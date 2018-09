Estação Salva-vidas de Ferragudo resgata turista em Alfanzina

O piquete da Polícia Marítima de Portimão recebeu, no dia 30 de agosto, pelas 11 horas, uma chamada de uma embarcação marítimo-turística a informar de que um dos seus passageiros se tinha sentido mal, suspeitando-se de doença súbita grave.

​O Capitão do Porto e Comandante-local de Portimão mobilizou para o local, próximo do farol de Alfanzina, a embarcação da Estação Salva-vidas de Ferragudo e respetiva tripulação que assistiu e transportou a vítima, um homem de 41 anos, de nacionalidade polaca, consciente, mas com sintomas de acidente vascular cerebral.

A vítima foi desembarcada em Ferragudo, junto à Estação Salva-vidas, tendo sido assistida pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação e por uma ambulância do INEM, sendo transportada para o Hospital de Portimão.