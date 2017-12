Espaço Raiz celebra primeiro aniversário com Dia Aberto à comunidade

O Espaço Raiz, sede da Associação Teia D’Impulsos e que se propôs a ser um local de promoção do associativismo e do empreendedorismo social, comemora o primeiro aniversário, entre hoje, sexta-feira, 8 de dezembro, e terça-feira, 12 de dezembro.

Hoje é Dia Aberto com exposições, música, um mercado de Natal organizado pela associação Contramaré, e muitas gratuitas atividades para toda a família, no pátio da antiga Escola Primária da Pedra Mourinha.

Às 10 horas haverá uma aula experimental de Ballet para bebés com a professora Ana Brito, e um workshop de Marketing Digital intitulado «Como criar a presença digital na minha empresa?», dirigida pelo formador Bruno José.

Depois do Ballet, haverá uma sessão de Teatro, também para bebés, a iniciar-se às 11 horas, pelo TIPO (Teatro Infantil de Portimão).

A meio da manhã haverá um pequeno lanche confeccionado pelo Centro de Dia da Junta de Freguesia de Portimão e para aguçar o apetite para o almoço haverá uma sessão de Yoga, com a professora Carmen Monteiro, marcada para 12 horas.

Para quem não pode usufruir das atividades matinais poderá faze-lo na parte da tarde.

A começar às 14 horas haverá uma aula experimental de Pilates, com a professora Ana Brito, e às 15h00 abre uma exposição da Associação Contramaré.

A par desta, os visitantes poderão ver a exposição «A minha Marca na Rota» que estará patente no 1º andar do Espaço Raiz. Entre as 15 e as 17 horas, irão decorrer atividades de teatro para pais e filhos e meditação e relaxamento para crianças, iniciativa conjunta entre o TIPO (Teatro Infantil de Portimão) e a Associação Flor Dente-de-Leão.

Para terminar o dia em grande, o pátio exterior do Espaço Raiz acolhe um espetáculo do Grupo Vozes e Cantares do Instituto de Cultura de Portimão, entre as 17 e as 18 horas, altura em que termina também o Mercado de Natal.

O Espaço Raiz é gerido em parceria pela Junta de Freguesia de Portimão e a Associação Teia D’Impulsos. Encontra-se situado em Portimão na Rua Francisco Daniel (antiga Escola Primária da Pedra Mourinha).