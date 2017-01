Escuteiros de Silves e Zoomarine juntos em ação de reflorestação

A Câmara Municipal de Silves, através do Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas (SMPC) e os agrupamentos de escuteiros do concelho, pertencentes ao Corpo Nacional de Escutas (CNE), realizam no dia 7 de janeiro, entre as 09h15 e as 12h30 uma ação de reflorestação.

O objetivo é mitigar as perdas de área florestal resultantes dos fogos do Verão passado. Esta ação complementará o que já foi desenvolvido no passado mês de outubro na operação “Montanha Verde”, realizada na antiga lixeira de Silves, com o apoio do Zoomarine.

No total serão plantadas 1500 árvores (medronheiros e sobreiros) numa área aproximada de um hectare na herdade de São Bom Homem, propriedade do município.

Serão envolvidos, para além dos voluntários do CNE, o SMPC e Sapadores Florestais, a Unidade de Máquinas e Viaturas (nomeadamente na preparação do terreno), o sector da Educação e o sector de Jardins (no apoio logístico)

O Zoomarine voltará a colaborar na iniciativa, publicitando o evento e cedendo as árvores que vão ser plantadas.