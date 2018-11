«Envelhecimento» é mote para ação de formação em Silves

A Biblioteca Municipal de Silves vai acolher, no próximo dia 3 de dezembro, segunda-feira, duas ações de formação sobre «Envelhecimento». A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Silves (CMS) e a Universidade do Algarve.

A manhã será preenchida com a primeira ação subordinada ao tema «Cuidados no circuito do medicamento». Com início pelas 10h00, a mesma dirige-se a técnicos e cuidadores informais.

«Jogo da Glória para um envelhecimento saudável» será o mote da segunda ação de formação, que terá lugar pelas 14h00, desta feita dirigida à população sénior.

Para informações adicionais e inscrições deverá ser contactado o sector de Ação Social da CMS, através do telefone 282 440 800, ou através do endereço de e-mail.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia.