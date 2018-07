Eden Resort recebe prémio de qualidade pelos utilizadores da Jet2

O Eden Resort, ativo que pertence ao grupo Discovery Hotel Management (DHM), acaba de receber o prémio qualidade pela Jet2, destacando-se entre as 300 unidades hoteleiras avaliadas pelos utilizadores da plataforma.

O prémio é atribuído com base nos comentários de satisfação dos clientes da Jet2 e das 300 unidades hoteleiras contratadas pela plataforma, apenas 11 (3,6 por cento) receberam a distinção atribuída pela qualidade de serviço ao cliente.

«É com um enorme orgulho que recebemos este prémio, que partilhamos com toda a equipa do Eden Resort e da DHM. Trabalhamos diariamente para a excelência do serviço que prestamos aos nossos hóspedes e este é o resultado, uma vez que o prémio é atribuído com base nos comentários dos clientes na Jet2», explica Daniel Gama, Diretor do Eden Resort.

Localizado nas imediações de Albufeira, o Eden Resort apresenta-se com uma arquitetura tradicional portuguesa, com amplos terraços implantados entre os espaços verdes na envolvente.

Os apartamentos e villae da unidade foram concebidos para tirar o máximo proveito da luz e para oferecer sossego, tranquilidade e segurança, com destaque para uma descontraída vida ao ar livre. O resort tem a classificação de quatro estrelas e uma densidade de construção de apenas 20 por cento no terreno onde se encontra.