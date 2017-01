Domingo stockout encerra festividades natalícias em Vila Real de Santo António

Vila Real de Santo António termina as festividades da quadra natalícia com a iniciativa «White Sunday Stock Out», no próximo domingo, dia 8 de janeiro, entre as 10h30 e as 18h00.

O evento irá contar com a colaboração dos comerciantes da Baixa da cidade que, durante o dia, irão apresentar produtos com saldos e descontos adicionais e poderão expor livremente os seus artigos no exterior, ficando isentos do pagamento de taxas adicionais.

A atividade – dinamizada pela autarquia de VRSA e pela empresa municipal SGU, em parceria com um empresário local – tem como principal destinatário as centenas de visitantes espanhóis que procuram Vila Real de Santo António, por ocasião do Dia de Reis.

Também ao longo do dia, o Centro Histórico de VRSA receberá diversos espetáculos. Em cartaz está a atuação musical do grupo de violas, às 11h30, bem como uma performance de dança, às 15h30, ambas da associação Idade de Ouro.

Ainda na baixa da cidade, esta será a última oportunidade para conhecer o Presépio Gigante, no Centro Cultural António Aleixo (das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00) e visitar a Aldeia de Natal de VRSA, instalada na Praça Marquês de Pombal.

O Domingo Stock Out visa a dinamização da marca Centro Comercial a Céu Aberto, promovida pelo município de Vila Real de Santo António e pela empresa municipal VRSA SGU, e tem o objetivo de valorizar e requalificar o Centro Histórico e a Baixa Pombalina.