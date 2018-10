Distinguished Gentleman’s Ride terá desfile solidário

O Mar Shopping Algarve, em Loulé, será o ponto de paragem oficial de um desfile solidário, este domingo, 30 de setembro, sendo esta uma das iniciativas de apoio à causa solidária Distinguished Gentleman’s Ride. Esta iniciativa reúne, em 650 cidades de todo o mundo, dezenas de milhares de «distintos cavalheiros (e senhoras) aprumados com elegância, montados nas suas motos clássicas e antigas, para angariar fundos e sensibilizar para a saúde masculina», sobretudo para a investigação sobre o cancro da próstata e a prevenção do suicídio masculino, explicou o Mar Shopping em nota de imprensa. O desfile insere-se no âmbito do lema Prevent it like a Gentleman, que dá o mote ao conjunto de iniciativas de apoio que se prolonga até dia 14 de outubro.

Assim, até este domingo, os visitantes do centro comercial em Loulé podem ainda ver duas exposições, uma de fotografia que conta com a participação de Miguel Pires, Nuno Yoshi, Bernardo Lúcio, Edgar André e Luís Gamito, e outra de motos clássicas, numa antevisão do desfile que terá Café Racers, Trackers, Brats, Scramblers, Old School Choppers, Sidecars e Scooters Clássicas.

O Mar Shopping Algarve promove ainda, até 14 de outubro, um rastreio gratuito, por análise sanguínea, a todos os interessados, em parceria com a Clínica HPA, inserida no centro comercial. O rastreio é gratuito e está disponível mediante marcação prévia e inscrição no evento e/ou mediante um donativo, de valor à escolha, à causa da Distinguished Gentleman’s Ride.

O desfile terá início às 14 horas, este domingo, no Largo da Sé em Faro. Os motards irão depois reagrupar-se no Mar Shopping e terminar no Largo do antigo Convento do Espírito Santo, em Loulé. Todos os motards devem proceder ao registo prévio neste passeio. Além de Faro, o desfile realiza-se também em Bragança, Lisboa, Ponta Delgada e Porto.